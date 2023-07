Fair Play Finanziario, la Uefa promuove Inter, Milan e Roma: "Impegni rispettati"

FAIR PLAY FINANZIARIO

Comunicato ufficiale dell'organismo europeo. Multa per Barcellona e Manchester United

© Getty Images Buone notizie dal punto di vista economico per Inter, Roma e Milan. In merito al Fair Play Finanziario, la Uefa ha comunicato che le tre società italiane hanno rispettato gli obblighi concordati nel settlement agreement per il 2022: "AC Milan (ITA), AS Monaco FC (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Olympique de Marseille (FRA) e Paris Saint-Germain (FRA) hanno raggiunto gli obiettivi fissati per l'esercizio 2022".

A differenza del Lille che ha completato interamente gli obiettivi fissati con la Uefa, i club italiani insieme ai sopracitati verranno monitorati fino alla conclusione del ciclo di controllo.

I CLUB SANZIONATI

Sanzione di 500mila euro, invece, per il Barcellona. Il club catalano ha dichiarato utili non corretti per quanto riguarda la cessione dei giocatori e per questo motivo è stato multato dall'organo competente.

L'Istanbul Basaksehir non ha rispettato gli obblighi previsti con la Uefa ed è stato sanzionato con 400mila euro di multa.

Al Manchester United multa da 300mila euro per aver sforato di poco i limiti concessi dal regolamento del Fair Play Finanziario.

Tra gli altri club puniti: i belgi del Royal Antwerp e il Trabzonspor che hanno accettato di pagare 2 milioni a testa, il Konyaspor e l'Apoel Nicosia pagheranno 100mila euro ciascuno. Sanzionati anche Olympia Ljubiana (Slovenia), Slovan Bratislava (Slovacchia) e Riga FC (Lettonia).