Barcellona, Ansu Fati troppo giovane per essere il migliore in campo

Nel 4-0 con cui il Barcellona ha travolto il Villarreal c'è tanto del talento di Ansu Fati. Non solo i due gol realizzati, ma grandi giocate in velocità e nello stretto. Il classe 2002 si è ampiamente guadagnato la palma di migliore in campo, un riconoscimento però che la Liga non ha potuto assegnargli. Il motivo? Lo sponsor che sceglie il man of the match è una nota marca di birre che non può associare il suo marchio all'immagine di un minorenne. Fati compirà 18 anni solo il prossimo 31 ottobre.