Balotelli, serata magica: cinque gol e rabona show

Mario Balotelli i numeri e i piedi buoni li ha sempre avuti. E continua a mostrarlo anche nel campionato Turco. Nel 7-0 rifilato al Goztepe, l'attaccante azzurro è andato a segno per ben cinque volte, impreziosendo il pokerissimo della sua serata magica con una rete in rabona da urlo dopo una serie di doppi passi ubriacanti in area. Colpi d'alta scuola che hanno incantato i tifosi dell'Adana Demirspor e che, attraverso i social, hanno poi rapidamente fatto il giro del mondo.

