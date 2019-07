Balotelli denunciato a Napoli per la "bravata" dello scooter

08/07/2019

L'ultima "bravata" costa a Mario Balotelli una denuncia all'autorità giudiziaria. Ad effettuarla è stata la Polizia Municipale di Napoli, con la doppia accusa di istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d'azzardo dopo che sabato scorso il giocatore ha "invitato" l'amico Catello Buonocore a lanciarsi nel mare di Mergellina in sella a uno scooter , secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila euro.

Insieme con Balotelli sono state denunciate altre tre persone, tra le quali Buonocore. Gli investigatori della Polizia Municipale hanno consegnato alla Procura di Napoli i risultati delle attività investigative che riguardano Balotelli, Catello Buonocore, il proprietario dello scooter e il titolare della concessione d'uso del molo di Mergellina dove Buonocore si è lanciato in acqua. Contestate anche violazioni del Testo Unico dell'Ambiente, l'abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose.



Sarà ora il magistrato a cui verrà affidato il fascicolo a decidere le ipotesi di accusa da contestare ai quattro, alcuni dei quali ascoltati oggi come persone informate sui fatti. Gli investigatori della Capitaneria di Porto e del Reparto Ambientale della Polizia Municipale hanno avviato sabato scorso indagini d'iniziativa avviate anche sulla base del video diventato in poco tempo virale sul web. Domenica lo scooter è stato ritrovato in Via Andrea D'Isernia, nel centro della città.