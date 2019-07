Napoli, Balotelli sfida un barista: 2mila euro per buttarsi in mare con lo scooter

06/07/2019

Balotelli ne ha combinata un'altra delle sue. In vacanza a Napoli, Supermario ha sfidato il gestore di un bar di Mergellina, offrendogli duemila euro per buttarsi nell'acqua del porto con il suo scooter. Sfida prontamente accettata dal giovane, che si è lanciato in mare dal molo a bordo del suo motorino e poi è riemerso per riscuotere il premio tra gli applausi. "Tanto il mio motorino valeva soltanto 600 euro...", ha dichiarato il protagonista dopo il "tuffo".