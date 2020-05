Balbo contro la Fifa: "A Usa '94 un complotto contro di noi"

Una vicenda che non smette di portarsi dietro una scia di veleno lunga quasi 26 anni. Diego Maradona trovato positivo dopo Argentina-Nigeria ha sempre destato i sospetti di chi ha visto un chiaro intervento della Fifa per punire la voce fuori dal coro del "Diez". A rilanciare la polemica ci ha pensato Abel Balbo. "E' stata la prima volta che un'infermiera è entrata dentro al campo per prelevare un giocatore per il controllo antidoping".