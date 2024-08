Atletico Madrid, il gol dell'ex Sorloth non basta: è 2-2 con il Villarreal 

SPAGNA

I Colchoneros devono riprenderla due volte e non vanno oltre il 2-2: Llorente e il grande ex Sorloth rispondono a Danjuma e all’autorete di Koke

© Getty Images Nel posticipo della prima giornata di Liga spagnola l’Atletico Madrid raccoglie un solo punto all’Estadio de la Ceramica contro il Villarreal, la sfida termina 2-2. Llorente al 20’ risponde al vantaggio di Danjuma (18’), poi dopo l’autorete di Koke su papera di Oblak (37’) è il grande ex Sorloth a pareggiare definitivamente i conti al 50’. Tre punti pesanti al ritorno nella massima serie per il Real Valladolid, che piega l’Espanyol 1-0.

VILLARREAL-ATLETICO MADRID 2-2

Esordio non semplice per l’Atletico Madrid, fermato 2-2 sul campo del Villarreal. Primo tempo pirotecnico all’Estadio de la Ceramica: l’Atleti parte piuttosto bene, cercando di innescare Samuel Lino e Griezmann con continuità. Poco dopo il quarto d’ora di gioco però a stappare la partita sono i sottomarini gialli: al 18’ Danjuma riceve palla in profondità, ubriaca di finte Witsel e chiude con il diagonale mancino da angolo strettissimo per l’1-0. Nemmeno il tempo di esultare e i Colchoneros firmano subito il pari: due minuti più tardi infatti Llorente scende sulla destra, entra in area dopo lo scambio con Griezmann e scaraventa un missile sotto la traversa che trafigge Conde. Dopo l’1-1 la squadra di Simeone sembra avere le forze per ribaltarla, andando vicinissimo al raddoppio dopo la mezzora con il palo colpito da Samuel Lino, ma nell’azione successiva i padroni di casa sorprendono nuovamente gli avversari. Al 37’ Baena crossa dentro l’area sugli sviluppi di un corner, Oblak in uscita manca completamente il pallone che sbatte su Koke e si insacca per il 2-1 del Villarreal. Emozioni finite? Non proprio, perché allo scadere del recupero, al 50’, il grande e fresco ex Sorloth incorna in rete il traversone pennellato di Barrios per il 2-2 all’intervallo. Al rientro in campo dopo la pausa i ritmi restano molto alti, ma le occasioni latitano e le energie iniziano a calare. Simeone getta nella mischia anche il neoacquisto (per 70 milioni più oltre 20 di bonus) Julian Alvarez, ma al triplice fischio il risultato finale è di 2-2. L’Atletico inizia quindi come il Real Madrid, con le squadre della capitale entrambe a -2 dal Barcellona. Punto prezioso per un buonissimo Villarreal.

© Getty Images

REAL VALLADOLID-ESPANYOL 1-0

Subito tre punti pesanti in chiave salvezza (teoricamente) per il Real Valladolid, che si impone per 1-0 contro l’Espanyol. I padroni di casa partono forte, occupando la metà campo avversaria e cercando di sfruttare i due esterni Ndiaye e Raul Moro. È proprio la combinazione dei due giocatori sulle fasce che porta alla rete del vantaggio: al 23’ l’ex giocatore di Lazio e Ternana riceve dal suo compagno del versante opposto, si accentra dalla sinistra e fa partire un destro potente e preciso che si insacca sotto la traversa. Gli ospiti accennano una tiepida reazione dopo la rete subita, ma il primo tempo va in archivio sull’1-0. Nella ripresa gli uomini di Manolo Gonzalez cercando di riportare la sfida in equilibrio, provando a innescare l’attaccante argentino ex Tottenham Alejo Veliz. La squadra di Pezzolano si difende nel forcing finale, riuscendo a strappare i tre punti. Vince il Real Valladolid e mette in tasca un risultato molto importante al ritorno in Liga, Espanyol ko.