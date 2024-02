Atletico, scatta l'allarme Griezmann: distorsione alla caviglia

L'INFORTUNIO

L'attaccante francese è uscito anzitempo contro l'Inter: Simeone tranquillo in vista del ritorno di Champions League

© afp L'Atletico Madrid si lecca le ferite dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter e tra tre settimane al Wanda Metropolitano è chiamato alla rimonta. Recuperato Alvaro Morata, ora a far preoccupare i Colchoneros sono le condizioni di Antoine Griezmann: l'attaccante francese è stato costretto a lasciare il campo al 78' per un problema alla caviglia destra. L'ex Barcellona è uscito dal campo con una smorfia di dolore sul volto, tenendosi la caviglia, poi è stato inquadrato in panchina negli ultimi minuti di gara, mentre posizionava del ghiaccio sulla parte lesa. Griezmann è stato sottoposto ad accertamenti che gli hanno diagnosticato "una moderata distorsione alla caviglia", secondo il rapporto ufficiale diffuso dall'Atletico, che non si sbilancia sui tempi di recupero.

Mentre in casa Inter c'è grande apprensione per Thuram, messo ko da un problema muscolare nel primo tempo, a Madrid sponda Atletico monitorano con grande attenzione le condizioni di Griezmann.

Simeone a fine match non è parso particolarmente turbato per le condizioni del suo fuoriclasse. "Per Antoine c'è una distorsione alla caviglia, ma dovrebbe trattarsi di nulla. Spero non sia nulla di preoccupante" le parole del Cholo. Mancano 21 giorni al ritorno di Madrid e sulla carta Griezmann ha tutto il tempo di recuperare. A meno di spiacevoli (e per ora impreviste) sorprese...