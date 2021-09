Ashley Cole: "Ibrahimovic ha due personalità: con noi era umile, per i media era Dio"

ai la galaxy

L'ex difensore ricorda i tempi ai Los Angeles Galaxy: "Negli spogliatoi faceva commenti duri, poi in pubblico cambiava"

Ashley Cole ha incrociato per una sola stagione, la 2018-19, Zlatan Ibrahimovic nei Los Angeles Galaxy ma ha ricordi molto vividi della personalità dello svedese. "Ha come due personalità: con noi era brillante, molto umile, tranquillo ma per i media era Dio - le parole dell'ex difensore inglese a A League of their Own -. Capitava che entrasse nello spogliatoio e dicesse apertamente ai compagni come il loro tocco di palla fosse di m...., che non riuscivano a correre, che erano lenti ma poi nelle interviste la sua persona cambiava". Getty Images

Cole ricorda anche un episodio che ha visto i due rischiare la rissa: "Una volta ha alzato le mani in aria verso di me. Gli ho detto: metti giù quelle c... di mani. Dentro di me pensavo che potesse avere qualche ragione per avercela con me ma non doveva alzare le mani".