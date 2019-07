Arsenal senza pace: trovato un cadavere nella casa di Elneny

Un'estate senza pace per l'Arsenal. Dopo l'aggressione a Ozil e Kolasinac da parte di due teppisti a Londra, un'altra notizie extracampo scuote i Gunners. Secondo quanto riferito dal sito 24.ae, un cadavere è stato ritrovato nell’abitazione in Egitto del centrocampista Mohamed Elneny. A fare la macabra scoperta è stato il padre del giocatore mentre stava effettuando un sopralluogo nell'edificio in costruzione nei pressi della città di Mahalla Al-Kubra. Teppisti armati contro Ozil, Kolasinac lo difende a mani nude

E' già in corso un'indagine per fare chiarezza sull'accaduto. La polizia non ha ancora identificato il corpo.