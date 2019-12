Arsenal, bufera su Aubameyang: lascia la partita per... andare in bagno

Il momento dell'Arsenal non è dei migliori, ma, si sa, non c'è limite al peggio. Così, è capitato che durante il match di Premier League, poi perso, contro il Brighton Pierre- Emerick Aubameyang abbia abbandonato il campo a partita in corso per motivi di causa maggiore. Pare, infatti, che l'attaccante si sia fiondato in bagno. "Purtroppo se ti scappa non c'è niente che puoi fare", ha detto il neo allenatore dei Gunners, Fredrik Ljungberg. Di certo, i tifosi non hanno gradito, visto anche l'atteggiamento generale della squadra in questo momento delicato dopo l'esonero di Emery,