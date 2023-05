Argentina, maxi rissa finale in River Plate-Boca Juniors: 7 espulsi e polizia in campo

ARGENTINA

Borja realizza al 93' il rigore che sancisce la vittoria dei Millonarios, poi scoppia il caos

Argentina, maxi rissa in River-Boca: 7 espulsi e polizia in campo





























© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce nel peggiore dei modi il Superclasico d'Argentina tra River Plate e Boca Juniors. A decidere un match già molto teso (ben 9 ammonizioni) è un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Herrera (su suggerimento del Var) e trasformato dal colombiano Miguel Borja al 93'. Subito dopo l'1-0 per i Millonarios scoppia il caos: tutto nasce da un battibecco tra Romero e Palavecino, nato dall'esultanza provocatoria di quest'ultimo, uno scontro che si tramuta presto in una maxi rissa che coinvolge praticamente tutti i giocatori.

Il Monumental si trasforma in un ring, il direttore di gara è costretto a interrompere il match per 18 minuti e a lasciar spazio all'intervento delle forze dell'ordine, che alla fine riescono a placare gli animi. Prima che la partita ricominci Herrera estrae ben 7 cartellini rossi, tra cui uno al tecnico del Boca, Almiron. Si riparte in 8 contro 8 e si gioca un solo minuto prima della fine delle ostilità (in tutti i sensi). Con tutta probabilità nei prossimi giorni fioccheranno altre squalifiche.