Roma, De Rossi: "Questi ragazzi hanno un cuore gigante, ora al lavoro per tornare tra le top 4"

Daniele De Rossi si gode il sesto posto conquistato aritmeticamente dalla sua Roma e guarda già alla prossima stagione, senza badare troppo ai possibili scenari Champions: "Questi ragazzi hanno un cuore gigante, abbiamo trovato il gol del campione dopo essere andati sotto in dieci - le sue parole a Dazn -. Provare a trattenere Lukaku? Io farò di tutto per rendere questa squadra migliore, come fanno tutti gli allenatori. Naturalmente ci sono paletti da rispettare, non ne abbiamo ancora parlato nel dettaglio, ma faremo in modo di rendere la Roma una squadra da piazzamenti di alto livello. Io penso che come valori dobbiamo arrivare tra le prime quattro, anche se non è mai facile né dovuto. Ci sono tante squadre forti, ma noi dobbiamo lavorare per stare nelle prime quattro, per tornare a essere quella squadra lì".