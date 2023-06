Argentina, Messi ribadisce: "Dubito che ci sarò al Mondiale 2026"

Sbarcato in Cina con la nazionale argentina che giovedì affronterà l'Australia in amichevole, Leo Messi ha ribadito che lo straordinario Mondiale in Qatar sarà il quinto e ultimo della sua inimitabile carriera. "Vedrò come andranno le cose, ma in teoria non credo che ci sarò per il prossimo Mondiale - ha dichiarato la Pulce in un'intervista al media cinese Titan Sports in merito alla Coppa del Mondo 2026 in Nord America - Ho già detto diverse volte che quella dello scorso anno in Qatar è stata la mia ultima partecipazione".