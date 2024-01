Arabia, la Federcalcio contro Mancini: "Inaccettabile l'uscita dal campo"

IL CASO

Il presidente della Saudi Football Federation: "Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista e poi decideremo l'azione appropriata"

Mancini ha provato a gettare acqua sul fuoco in conferenza stampa: "Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato - ha spiegato il ct - Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Voglio dire grazie a tutti i miei giocatori per quello che hanno fatto. Stanno migliorando tantissimo. Sono molto felice e sono molto triste. Triste perché siamo stati eliminati, ma allo stesso tempo contento perché siamo migliorati molto. Abbiamo lavorato un mese insieme e questo è stato davvero importante. Ora siamo una squadra, anche se è chiaro che dobbiamo migliorare ancora".

Mancini non rischia il posto e la sua panchina appare ancora salda. Ma tutti gli occhi sono puntati su di lui e ora è vietato sbagliare.

