Approvati gli allenamenti di contatto. La Premier League verso la ripresa

INGHILTERRA

Ci si potrà allenare come prima della pandemia, con scontri e contatti ravvicinati. Tutti i club si sono trovati d'accordo su un punto che avrebbe potuto rallentare la ripresa della Premier, viste le preoccupazioni legate ai nuovi casi di giocatori positivi, Ora si guarda con ottimismo alla possibile data di ripartenza. E' probabile che alla fine il weekend prescelto sarà quello del 20 giugno.

Il comunicato della Lega calcio inglese, in ogni caso, invita sempre alla prudenza consigliando di "ridurre al minimo qualsiasi contatto ravvicinato non necessario. La priorità resta la salute e il benessere di tutti i partecipanti. Sono in atto rigorosi protocolli medici per garantire che il campo di allenamento sia l'ambiente più sicuro possibile e che giocatori e personale continuino a essere testati per il Covid-19 due volte a settimana".