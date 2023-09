Antony, il Manchester United prende provvedimenti: non si allenerà fino a nuovo avviso

VIOLENZA DOMESTICA

La decisione dopo le accuse di violenza domestica da parte dell'ex fidanzata e di altre due donne

Il caso Antony è scoppiato nei giorni scorsi dopo l'intervista all'ex fidanzata Gabriela Cavallin, dj e influencer brasiliana, secondo cui il calciatore l'avrebbe picchiata quando era incinta e alla fine ha perso il bimbo che portava in grembo. Alla denuncia della ragazza nei giorni seguenti si sono aggiunte anche quelle di due ragazze brasiliane che lo hanno entrambe accusato di averle aggredite. Sul caso indano le polizie di San Paolo e Manchester.

ANTONY: "DECISIONE CONCORDATA CON IL CLUB"

Antony ha pubblicato una Instagram Stories in cui ha ribadito la propria innocenza. “Ho concordato con il Manchester United di prendermi un periodo di assenza mentre affronterò le accuse mosse contro di me - si legge - Questa è stata una decisione reciproca per evitare distrazioni ai miei compagni e inutili polemiche per il club. Voglio ribadire la mia innocenza per le cose di cui sono stato accusato e coopererò pienamente con la polizia per aiutarla a raggiungere la verità. Non vedo l'ora di tornare a giocare il prima possibile."

IL COMUNICATO DEL MANCHESTER UNITED

"Il Manchester United riconosce le accuse mosso contro Antony. I giocatori che non hanno preso parte alle sfide delle nazionali torneranno ad allenarsi lunedì, tuttavia è stato concordato con Antony che ritarderà il suo rientro fino a nuovo avviso per affrontare le accuse mosse. Come club condanniamo gli atti di violenza e gli abusi. Riconosciamo inoltre l'importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e l'impatto che queste accuse hanno su chi ha vissuto un abuso".

Vedi anche Calcio estero Antony, altri guai in vista: dopo la ex lo accusano di violenza altre due donne