Antony, altri guai in vista: dopo la ex lo accusano di violenza altre due donne

MANCHESTER UNITED

Dopo la dj e influencer Gabriela Cavallin, altre due ragazze denunciano l'attaccante brasiliano per il suo comportamento violento

Gabriela Cavallin accusa Antony: "Picchiata quando ero incinta"































© instagram 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Altri guai in vista per Antony, accusato di violenza e abusi domestici qualche giorno fa dall'ex fidanzata Gabriela Cavallin, dj e influencer brasiliana, secondo cui sarebbe stata picchiata quando era incinta e alla fine ha perso il bimbo che portava in grembo. Il calciatore brasiliano nega le accuse, ma intanto stanno indagando sia la polizia di San Paolo che quella di Manchester. Nella giornata di giovedì altre due donne si sono fatte avanti, denunciando il comportamento violento dell'attaccante dello United sempre più nella bufera.

La studentessa di giurisprudenza Rayssa de Freitas ha affermato di aver avuto bisogno di cure ospedaliere a seguito di un incidente avvenuto nel maggio dello scorso anno quando fu aggredita da Antony e da Mallu Ohana - l'ex moglie del giocatore brasiliano Dudu - nella Land Rover del calciatore dopo che i tre avevano lasciato una discoteca di San Paolo. .

Ingrid Lana, una bancaria di 33 anni, ha affermato in un'intervista con Record TV in Brasile che Antony era stato aggressivo nei suoi confronti in ottobre. "Ha provato a fare sesso con me e io non volevo. Mi ha spinto contro il muro e ho sbattuto la testa" la denuncia della donna.