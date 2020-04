Anderlecht, lo sfogo di Nasri: "Io sparito e licenziato? Niente di vero, fatela finita"

Samir Nasri non ci sta e respinge al mittente le accuse di fuga dal Belgio, così come le ricostruzioni che lo davano a un passo dal licenziamento da parte dell'Anderlecht: "Dev'essere tutto un brutto scherzo - ha detto nel corso di un'intervista social con il giornalista francese Bertrand Latour - Come si fa a dire che sono partito senza lasciar traccia? Ho letto questa cosa dappertutto, ma se uno è scomparso vuol dire che non si fa sentire e non dà segni di vita. Io invece parlo con lo staff medico tutti i giorni e sento anche Kompany. Il resto sono tutte speculazioni e chiedo a tutti di farla finita. Non sta succedendo niente tra me e la società".