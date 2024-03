Amichevoli Nazionali: Endrick show, il Brasile piega l’Inghilterra. Infortuni per Sommer e Kjaer in Danimarca-Svizzera

© Getty Images

Nei test amichevoli delle Nazionali in vista dell’estate cade un po’ a sorpresa l’Inghilterra, sconfitta a Wembley per mano del Brasile. A decidere la sfida è il baby gioiello del Real Madrid (dal prossimo giugno) Endrick, con il sinistro all’80’. Terminano a reti bianche 0-0 Irlanda-Belgio e Danimarca-Svizzera (con i “milanesi” Sommer e Kjaer entrambi sostituiti per infortunio), mentre l’Austria piega la Slovacchia 2-0.