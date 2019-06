Amichevoli: l'Argentina si gode Lautaro, doppietta nel 5-1 al Nicaragua

08/06/2019

ARGENTINA-NICARAGUA 5-1

Non è il Nicaragua l'avversario più indicativo della forza di questa Argentina, ma la Albiceleste offre comunque una prova di forza importante in vista della Coppa America che inizierà il 14 giugno. Una manita che segna una sterzata rispetto alle ultime due prove contro Venezuela e Marocco, che hanno creato malumori e paure nei confronti di una nazionale ritenuta in Sud America Messi-dipendente e priva di un piano B per vincere. Certo, Leo è meglio averlo in squadra che come avversario. Dai suoi piedi parte l'azione del palo di Matias Suarez, poi l'asso del'Barcellona si mette in proprio e al 37' si sbarazza di tre difensori prima di segnare l'1-0 che apre la partita: lo stadio di San Juan acclama il suo nome, come se fosse il "Camp Nou". Molto più semplice il raddoppio, arrivato un minuto dopo: diagonale di Aguero, Messi si avventa sulla respinta corta del portiere centroamericano. Nella ripresa i due lasciano spazio agli "italiani" Lautaro Martinez e Dybala. Se la Joya fatica a farsi notare, l'interista segna al 63' il tris con una rete da vero bomber, in c'è tutta l'argenteria dell'attaccante "vecchio stampo": controllo, protezione palla, girata e tiro potente. Al 73' Martinez segna anche il 4-0, sbucando sul secondo palo da azione di calcio d'angolo. Potrebbe addirittura segnare la tripletta all'81', quando de Paul apre la difesa del Nicaragua con facilità estrema e mette in mezzo un pallone solo da spedire in rete: Lautaro non ci arriva per poco, lo fa Roberto Pereyra (ex Juventus). L'unica nota stonata per Scaloni è il rigore concesso al 90' e siglato da Barrera, che chiude il risultato sul 5-1.



URUGUAY-PANAMA 3-0

Rotondo anche il risultato dell'Uruguay, che impiega 19' per sbloccare la gara contro il Panama: de Arrascaeta stoppa di petto e da destra mette un cross al volo che Maxi Gomez raccoglie sul secondo palo e mette in rete. Tabarez schiera titolari quattro giocatori che hanno appena chiuso la Serie A: Bentancur, Caceres, Laxalt e Vecino, più una vecchia conoscenza come Muslera e un altro che il campionato italiano lo proverà presto, come Diego Godin. In panchina, almeno inizialmente, Cavani e Suarez. I due entrano al 63' e per l'Uruguay è un'altra musica. Il Pistolero ci mette solo sei minuti per mettere il timbro sulla partita: punizione all'incrocio e 2-0. Un gran tiro al volo di Valverde (Real Madrid) da fuori area chiude i giochi al 79'.