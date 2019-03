Amichevole: Germania-Serbia 1-1, Goretzka risponde a Jovic

20/03/2019

La Germania non sa più vincere. Dopo l'eliminazione ai gironi di Russia 2018 e la retrocessione in Serie B nella Nations League, il nuovo ciclo della nazionale tedesca parte con un pareggio. A Wolfsburg contro la Serbia finisce 1-1, in una gara amichevole, sì, ma che è l'ultimo appuntamento prima delle qualificazioni per Euro2020.



La gara offre ritmi bassi e schemi speculari: sia Löw che Krstajic si schierano con il 4-3-3. Per la Germania, capitan Neuer in porta, Tah e Süle centrali in difesa, mentre l'attacco è composto da Sané, Brandt e Werner. Negli ospiti ci sono anche gli “italiani” Milenkovic, Milinkovic-Savic e Lazovic, oltre a Ljajic, ora al Besiktas. Primo tempo giocato su ritmi blandi. La Germania ci prova subito con il giovane Havertz, ma Dmitrovic trema solo su Brandt, respingendo comunque con i piedi. La Serbia trova il gol del vantaggio al 12': su azione di calcio d'angolo un rimpallo favorisce Jovic, che con un colpo di testa sottomisura batte un incolpevole Neuer. La Germania accusa il colpo e dietro balla parecchio: Lazovic guida un contropiede che Jovic non finalizza solo per il tempestivo salvataggio di Klostermann. Poi è Ljajic a divorarsi il 2-0, ancora in ripartenza.



Nel secondo tempo la Germania scende in campo con un altro piglio e uomini diversi: fuori Neuer, Havertz e Brandt, dentro ter Stegen, Reus e Goretzka. Proprio il giocatore del Borussia Dortmund è tra i più vivaci, andando vicino al pareggio dopo un quarto d'ora con un potente tiro deviato in angolo da Dmitrovic. Poi Sané, a corrente alternata stasera, libera di tacco Gündogan a tu per tu con il portiere. Il centrocampista del Manchester City lo supera e conclude a botta sicura, Spajic compie un miracolo e salva sulla linea. Ma la piega della partita è comunque indirizzata: la Germania trova il meritato pareggio al 69' con Goretzka, bravo a sfruttare una palla persa in difesa dalla Serbia. La Germania avrebbe anche le chances per il sorpasso, ma Dmitrovic è in serata di grazia, e chiude la porta a Sané, Reus e Werner. I padroni di casa provano a vincerla, ma la Serbia non ci sta a perdere, e più volte gioca duro sugli attaccanti tedeschi: Pavkov viene espulso nel recupero per un fallo su Sané, Löw è costretto al cambio e se ne lamenta con il collega Krstajic. Finisce 1-1, adesso la Germania non può più fallire, perché la prima partita delle qualificazioni a Euro2020 è molto difficile: in trasferta, contro l'Olanda. L'ultima volta finì con una sconfitta decisiva per la retrocessione in Nations League.



Prima della partita il pubblico ha voluto omaggiare con un semplice quanto significativo “Danke” i senatori Mats Hummels, Jerome Boateng e Thomas Müller, messi alla porta dal ct Joachim Löw nel nuovo ciclo della nazionale tedesca. Anche grazie a loro, la Mannschaft si è laureata campione del mondo nel 2014. Per questo la scelta del ct fa e farà ancora discutere, ma Löw sembra irremovibile.