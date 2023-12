Algeria, tragedia per il Mouloudia El Bayadh: morti calciatore e vice-allenatore in un incidente stradale

© twitter

La Federcalcio algerina ha annunciato che in un incidente d'autobus sono morti due membri del Mouloudia El Bayadh, squadra della Ligue 1, e che rinvierà tutte le partite in programma questa settimana. La Federazione ha affermato che nell'incidente sono morti il portiere di riserva Zakaria Bouziani e il vice allenatore Khalid Muftah. I media locali hanno riferito che l'autobus che trasportava la squadra si è ribaltato nel nord-ovest dell'Algeria, mentre si recava a una partita di campionato prevista per venerdì. Il club ha dichiarato sui social media che gli altri membri della squadra infortunati sono in condizioni stabili.