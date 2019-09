Alex Morgan attacca CR7: "Stupro? Tante prove, i soldi aiutano..."

PAROLE DURE

Alex Morgan è tornata all'attacco di Cristiano Ronaldo. Una delle calciatrici più forti del mondo nonché una delle 100 personalità più influenti dell'anno secondo il Time, è tornata a parlare del fuoriclasse della Juventus ma usando toni non concilianti: "Come calciatore è uno dei migliori al mondo, ma non lo è come uomo". Il riferimento è anche alle accuse di stupro nei mesi scorsi: "Troppe prove, alla fine però il denaro aiuta...". Alex Morgan attacca CR7

















































































































Un attacco diretto quello della calciatrice statunitense, la più pagata al mondo, tramite le righe di Sports Illustrated dopo aver condiviso sui social lo scorso luglio un articolo che etichettava Cristiano Ronaldo come "icona della corruzione nello sport". Ora altre parole al vetriolo con un riferimento preciso al caso Mayorga, con le accuse di stupro della ragazza portate avanti per mesi e poi ritirate: "Ci sono troppe prove per poterla coprire - ha commentato Alex Morgan -, ma alla fine in questa situazione il denaro aiuta sempre. Ronaldo è uno dei migliori calciatori, ma il suo lavoro non ha niente a che vedere con ciò che è come uomo o che può aver fatto".

La tensione è palpabile, ma i due si incontreranno a Milano il prossimo 23 settembre in occasione dei Fifa Awards: "Non lo tratterò diversamente dagli altri che incontrerò".