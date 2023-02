Al Nassr: Ronaldo esagerato, poker e oltre 500 gol in campionato

E' un Cristiano Ronaldo esagerato quello sceso in campo oggi con l'Al Nassr contro l’Al Wehda. Il fenomeno portoghese, che ha appena festeggiato i 38 anni, ha realizzato un'incredibile quaterna di gol in un'ora di gioco, impresa che gli ha permesso di superare quota 500 gol nei campionati in cui ha giocato: 3 nella SuperLiga portoghese, 103 in Premier League, 311 in Liga, 81 in Serie A e 5 in Saudi Pro League per un totale di 503. Grazie a questo successo, la squadra di Rudi Garcia sale così al primo posto in classifica, pur avendo giocato una partita in meno, a pari punti con l’Al Shabab.