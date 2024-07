Al Ittihad, è caos: Benzema non vuole Pioli, il presidente si dimette

Arabia Saudita

L'ex tecnico del Milan sembrava a un passo dalla panchina araba ma il fuoriclasse francese si sarebbe opposto al suo arrivo

© ansa Stefano Pioli era a un passo dalla panchina dell'Al Ittihad ma all'interno del club saudita si è scatenato il caos. Come riporta Le Parisien, infatti, la stella della squadra, Karim Benzema, si sarebbe opposto con fermezza all'arrivo dell'ex allenatore del Milan. Il presidente Laoy Nazer, che aveva scelto il tecnico parmigiano insieme al direttore sportivo Ramon Planes, ha rassegnato le sue dimissioni al ministero dello Sport, che ora dovrà decidere se accettarle.

Sembrava tutto fatto, al punto che si iniziavano già a ipotizzare anche le mosse di mercato dell'Al Ittihad di Stefano Pioli che avrebbe puntato, tra gli altri, sull'interista De Vrij. Ma a opporsi in modo netto ci ha pensato un ex Pallone d'Oro, la stella indiscussa: Karim Benzema, dopo una prima stagione araba piuttosto deludente, ha altre idee per la panchina del suo club. E una clausola nel suo contratto pare gli consenta proprio di avere voce in capitolo sulla scelta dell'allenatore. Non convinto da Pioli, l'ex Real Madrid vorrebbe Christophe Galtier, ex allenatore del Psg che con Benzema, e Kanté, ha un ottimo rapporto.

La presa di posizione di Benzema, però, ha scatenato un terremoto all'interno del club, visto che il presidente e il direttore sportivo avevano praticamente già chiuso l'accordo con Pioli. Ma non avevano fatto i conti con la loro stella, che pretende una squadra competitiva e in grado di lottare per il titolo.