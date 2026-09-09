Allenamento Milan, le ultime da Milanello: c'è Gila, Gabbia ancora a parte

Il Milan torna ad allenarsi. Obiettivo, la trasferta di Roma contro la sorpresa Lazio. Dopo il pareggio di Torino, Amorim fa il punto sugli acciaccati, specialmente nel reparto arretrato. Gruppo quasi al completo durante la seduta odierna. Presente anche Mario Gila, che era uscito malconcio dal campo dello "Stadium". A meno di imprevisti, il centrale si appresta quindi ad affrontare regolarmente i suoi ex compagni. Chi non si è allenato con la squadra è invece Matteo Gabbia. Il 46 rossonero, che deve ancora smaltire l'infiammazione alla caviglia, non ha partecipato alla sessione con gli altri e ha lavorato in palestra. Domani giornata decisiva per capire se l'ex Villareal potrà partire con la squadra verso la capitale.