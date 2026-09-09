Allenamento Milan, le ultime da Milanello: c'è Gila, Gabbia ancora a parte

09 Set 2026 - 16:17
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Ruben Amorim (Milan) – 3,5 milioni di euro netti  © Getty Images

 Ruben Amorim (Milan) – 3,5 milioni di euro netti  © Getty Images

Il Milan torna ad allenarsi. Obiettivo, la trasferta di Roma contro la sorpresa Lazio. Dopo il pareggio di Torino, Amorim fa il punto sugli acciaccati, specialmente nel reparto arretrato. Gruppo quasi al completo durante la seduta odierna. Presente anche Mario Gila, che era uscito malconcio dal campo dello "Stadium". A meno di imprevisti, il centrale si appresta quindi ad affrontare regolarmente i suoi ex compagni. Chi non si è allenato con la squadra è invece Matteo Gabbia. Il 46 rossonero, che deve ancora smaltire l'infiammazione alla caviglia, non ha partecipato alla sessione con gli altri e ha lavorato in palestra. Domani giornata decisiva per capire se l'ex Villareal potrà partire con la squadra verso la capitale. 

mario gila
gabbia

Ultimi video

02:13
Juve, emergenza totale

Juve, emergenza totale: stagione già in salita

01:03
DICH DIOGO LEITE LAZIO 9/9 DICH

Diogo Leite: "Esordire con la Lazio, non vedo l'ora. Sono molto contento"

00:36
DICH DA CUNHA VIGILIA 9/9 DICH

Da Cunha: "C'è tanta emozione, è la prima gara in Champions per noi ed è tanta roba"

00:52
DICH FABREGAS VIGILIA 9/9 DICH

Fabregas: "E' un momento storico, ma alla fine è una partita di calcio come le altre"

01:49
Il Milan festeggia Modric, sorpresa per il compleanno

Il Milan festeggia Modric, sorpresa per il compleanno

01:34
Como, esordio da brividi in Champions: la grande iniziativa del club

Como, esordio da brividi in Champions: la grande iniziativa del club

01:41
Callegari: "Infortuni Juve? Ecco cosa farà Spalletti"

Callegari: "Infortuni Juve? Ecco cosa farà Spalletti"

02:29
Real Madrid-Inter, promossi e bocciati del match del Bernabeu

Real Madrid-Inter, promossi e bocciati del match del Bernabeu

01:31
Il Napoli debutta contro l'Arsenal: ci sarà David Neres?

Il Napoli debutta contro l'Arsenal: ci sarà David Neres?

02:06
Callegari: "Inter, senza quei due errori avresti vinto!"

Callegari: "Inter, senza quei due errori avresti vinto!"

00:56
Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

03:02
CLIP RANOCCHIA ATHLETIC MINDS SITO MCH

Ranocchia: "Cosa è e perché nasce Athletics Mind"

01:51
Verso Fenerbahce-Roma

Verso Fenerbahce-Roma

00:54
Di Lorenzo fa il capitano

Di Lorenzo fa il capitano

02:06
Allegri, sogni e realtà

Allegri, sogni e realtà

02:13
Juve, emergenza totale

Juve, emergenza totale: stagione già in salita

I più visti di Calcio

DICH ALLEGRI SU GARA VS ARSENAL DICH

Napoli, Allegri: "Contro l'Arsenal con orgoglio e grande voglia"

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Pallone d'Oro 2026, tutti i 30 candidati

DICH CHIVU SU POSSIBILITA' DI VINCERE LA CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Mou stupito che non abbiamo vinto la Champions? Ma lui avrebbe voluto?"

Udinese-Lazio 1-2: gli highlights

Udinese-Lazio 1-2: highlights

Show Mourinho-Manfreda

Show Mourinho-Manfreda: "Perché vuoi sapere del mio rapporto con Chivu?"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:29
Atalanta: allenamento a porte aperte prima di affrontare la Juventus
Roma: 40.000 abbonati
16:39
Torino-Roma, trasferta vietata ai residenti della città metropolitana di Roma
 Ruben Amorim (Milan) – 3,5 milioni di euro netti 
16:17
Allenamento Milan, le ultime da Milanello: c'è Gila, Gabbia ancora a parte
Spalletti
16:03
Juventus, situazione infermeria: come stanno Cambiaso, McKennie e Sarr
15:45
Parma, Bernabé si allena a parte in vista del Como