Juventus, situazione infermeria: come stanno Cambiaso, McKennie e Sarr

Luciano Spalletti fa la conta verso la sfida di domenica sera al "Mapei Stadium" contro il Sassuolo. In una settimana terribile per gli infortunati, il tecnico bianconero sperava di ottenere qualche buona nuova dalla sessione di allenamento odierna. Ma è rimasto deluso. Bisogna ancora attendere per il rientro a pieno regime di Andrea Cambiaso, Weston McKennie e Pape Sarr. I tre acciaccati hanno lavorato a parte, contrariamente all'auspicio dello staff di averli in gruppo almeno parzialmente. La situazione verrà monitorata di giorno in giorno, ma le percentuali di convocazione per Reggio Emilia scendono di ora in ora.