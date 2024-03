Al Hilal imbattibile e nella storia: 27 vittorie di fila per Milinkovic-Savic e compagni

© Getty Images

La Saudi Premier League sta per finire nelle mani dell'Al Hilal allenato da Jorge Jesus. I numeri di Cristiano Ronaldo non sono bastati infatti all'Al Nassr per tenere il ritmo della squadra di Milinkovic-Savic, ora a +12 in testa alla classifica, che sta tenendo vero e proprio ritmo da record. Con il 3-1 in trasferta contro l'Al Riyadh gli squali hanno raccolto la 27a vittoria consecutiva in tutte le competizioni eguagliando il record dei gallesi del TNS che durava in solitario dal 2016.