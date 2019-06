Accuse di stupro, Neymar interrogato cinque ore

14/06/2019

Neymar è stato interrogato dalla polizia brasiliana per circa cinque ore in merito al presunto caso di stupro emerso in queste settimane dopo la denuncia della modella Najila Trindade. "La verità prima o poi verrà fuori", ha dichiarato la stella del Psg, che si è presentato in stampelle in commissariato a causa dell'infortunio riportato alla caviglia destra che lo costringerà a saltare la Copa America.