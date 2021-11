Abusi sessuali e droghe: Ligue 1 travolta dallo scandalo

C'è di tutto, dagli abusi sessuali su 400 giovani calciatori a un giro di droga che coinvolgerebbe un nazionale francese. Sono questi i contenuti svelati da Romain Molina, noto giornalista e scrittore autore di inchieste anche per Guardian, BBC, CNN e New York Times, nel corso di uno space aperto sui social nel quale ha rivelato in anteprima una parte del dossier su cui sta lavorando. Le accuse di Molina sono agghiaccianti: dalle violenze su centinaia di ragazzini all'interno dei centri di formazione di importanti società di calcio, anche della Ligue 1, fino al riferimento, nemmeno troppo velato, a un giocatore dei Blues che avrebbe spacciato sostanze stupefacenti illegali e altre merci oggetto di contrabbando all'estero. Passando per "i tantissimi calciatori del PSG che spesso e volentieri fumano narghilè anche prima delle partite in trasferta e che si porterebbero dietro “l’attrezzatura” anche lontano da Parigi".