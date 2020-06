Abramovich vuole un super Chelsea: Ziyech e Werner per iniziare

I tempi delle critiche per il mercato dei blues della scorsa estate sembrano lontanissimi. L'idea di ripartire dai giovani dopo sacrifici eccellenti, vedi alla voce Hazard, è un discorso ormai superato. Il famoso transfer ban, che impediva al Chelsea nuovi acquisti, è terminato lo scorso gennaio. Ed ecco, subito, il doppio colpo: Hakim Ziyech arrivato dall'Ajax per 33 milioni di sterline e Timo Werner, l'attaccante più cercato del mercato internazionale, preso dal Lipsia per 55 milioni di euro.