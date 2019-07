VENTURA: "FORSE HO SBAGLIATO AD ANDARE IN NAZIONALE"

11/07/2019

"Forse ho sbagliato ad accettare l'incarico". Gian Piero Ventura torna sulla sua esperienza da c.t. della Nazionale a quasi due anni dalla notte di Italia-Svezia che sancì l'esclusione degli Azzurri dal Mondiale. L'allenatore, nella conferenza stampa di presentazione come tecnico della Salernitana, ha dimostrato grande voglia di rivincita: "Sono bastate due sconfitte a cancellare i miei 33 anni di risultati. Ora voglio riprendermeli e anticipo che me li riprenderò. Nella mia carriera ho creato 290 milioni di plusvalenze e circa 170 miliardi a Cagliari. L’ultimo anno ha cambiato le carte in tavola per gli altri, ma non per me. L'ultima volta in serie B per me è stata con il Torino e siamo riusciti ad arrivare in Europa League in tre anni. Granata con granata, spero di fare lo stesso".