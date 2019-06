UCRAINA CAMPIONE DEL MONDO UNDER 20: COREA DEL SUD KO

15/06/2019

L'Ucraina si laurea campione del Mondo ai Mondiali di calcio Under 20 in Polonia. Nella finale di Losz, la compagine ucraina, che in semifinale aveva battuto l'Italia, ha sconfitto per 3-1 la Corea del Sud. Asiatici in vantaggio dopo 5' con un rigore di Lee Kangin. La rimonta dell'Ucraina con le reti di Supriaga al 34' e al 53', di Tsitaishvili all'89'.