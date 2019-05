SUPERGA, IN CENTINAIA ALLA MESSA DI TORINO

04/05/2019

In omaggio al Grande Torino, a 70 anni dalla scomparsa, centinaia di tifosi hanno partecipato oggi pomeriggio alla messa solenne in Duomo, celebrata dal cappellano del club granata, don Riccardo Robella. Seduti nel coro della cattedrale i dirigenti, lo staff tecnico e la squadra attuale al gran completo, guidata dal presidente Urbano Cairo; ai lati dell'altare anche i familiari delle vittime del 4 maggio 1949 e tanti piccolissimi giocatori delle giovanili del Toro. Don Robella ha simboleggiato la tragedia di Superga rompendo un vaso e distribuendone i cocci. "Tutti devono portare nel cuore un coccio di quella squadra che non potrà rinascere, ma potrà risorgere. A ognuno spetta il compito di ricomporre quel vaso pieno di grandi valori, ricordando però che nessuno è portatore esclusivo della memoria, che va condivisa. Tutti ne siamo custodi e abbiamo il compito di trasmetterla a chi verrà dopo di noi". Don Robella ha ricordato gli allenatori granata morti nell'ultimo anno, Gustavo Giagnoni e Gigi Radice, gli altri "amici granata che non ci sono più", e le società gemellate con il Torino, Benfica, River Plate, Bastia, Chapecoense. La Città era rappresenta dalla sindaca Chiara Appendino, che indossava il tricolore, e dal gonfalone. All'uscita dal Duomo, la squadra granata si è imbarcata sul bus per Superga applaudita da una folla di tifosi.