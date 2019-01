SPAL, SEMPLICI: "ABBIAMO DATO TUTTO"

26/12/2018

Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ci teneva a fare un regalo anticipato di Capodanno ai tifosi ma deve accontentarsi dello 0-0 con l'Udinese: "C'è rammarico, certo. I tre punti ci volevano e la squadra ha dato tutto. Ci sono momenti in cui le cose non girano benissimo e noi stiamo vivendo uno di questi. In fase offensiva dobbiamo trovare maggiore qualità, poi va anche sottolineato che non è facile affrontare squadre che mettono otto-nove giocatori dietro la linea della palla. Di positivo c'è che non abbiamo preso gol e in generale la nostra fase difensiva sta migliorando". Davide Nicola, tecnico dell'Udinese, coglie invece il punto di buon grado: "La partita era tosta per la posta in palio. Cercavamo equilibri senza rinunciare ad offendere. Entrambe le squadre hanno avuto un'attenzione maniacale sulla fase difensiva, un po' alla volta noi cresceremo anche in avanti. Al momento pensiamo troppo".