SERIE B, BALATA: "SFIDUCIA? IO SEMPRE TRASPARENTE"

27/06/2019

"Io sono arrivato in questa Lega da commissario straordinario, ho messo la mia storia e la mia persona a disposizione di tutti. Nell'ultima assemblea di Lega c'è stato un dibattito profondo ma apprezzato dalle societa' vecchie e nuove". Lo dice il presidente della Lega di B, Mauro Balata, riferendosi al clima di presunto malcontento sul suo operato all'interno del consiglio di lega e alle voci che riguardano un'eventuale sfiducia nei suoi confronti. "Se qualcuno ha idee differenti dalla trasparenza, dalla legalità, dal rispetto delle regole, questo non appartiene alla mia etica", ha aggiunto entrando in consiglio federale in via Allegri.