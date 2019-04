SAMP, QUAGLIARELLA: "BELISSIMA VITTORIA"

14/04/2019

"E' stata una bellissima giornata, ringrazio questo pubblico per farmi vivere giornate così. Ho la fortuna di giocare queste partite, poi è andata benissimo con un gol e un assist. Una giornata indimenticabile". Così Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, commenta la vittoria nel Derby contro il Genoa con un suo gol. "L'Europa? Dobbiamo continuare così, crescere sotto l'aspetto mentale e crederci. Ora ci godiamo questa giornata e da domani si pensa alla prossima", aggiunge. Sulla lotta per il titolo di capocannoniere, Quagliarella primo con 22 reti frena: "Il campionato è ancora lungo, sarà bello e affascinante fino alla fine. E' anche questo il bello di questo torneo". Infine sul capitolo futuro, l'attaccante doriano dice: "Se non mi cacciano io resto qui, questi tifosi mi fanno vivere sensazioni che ti porti per sempre".