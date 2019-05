SAMP, GIAMPAOLO: "CHIUDIAMO IN MANIERA DIGNITOSA"

18/05/2019

La Sampdoria farà visita al Chievo nel penultimo match del campionato: "Giochiamo contro una squadra che non ha più motivazioni, se vogliamo noi ci troviamo nella stessa condizione - dice Giampalo alla vigilia -. Siamo sul punto di prevalere dal punto di vista tecnico. Sfondare il muro dei 50 sarebbe opportuno, chiudere in maniera dignitosa altrettanto. Rispetto allo scorso anno siamo migliorati, al di là dei numeri siamo stati capaci di stare dentro la partita fuori casa. Siamo migliorati nella tenuta mentale ma non sufficiente bravi per fare il salto di qualità. Le sensazioni che ho avuto nelle partite sono state sensazioni di inerzia. La squadra un po' più consapevole ma bisogna migliorare. Paradossalmente abbiamo fatto meno punti in casa ma mantenere quello score sarebbe stato difficile". Quagliarella vuole vincere la classifica marcatori: "Fabio gioca per il suo obiettivo personale. Sta bene, in allenamento lo vedo motivato perché giustamente ci tiene. Farà di tutto per non farsi sfuggire l'obiettivo che è alla portata. Sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra. La Samp non ha avuto grandi difficoltà a mandare in gol i calciatori, deve trovare più equilibrio fra le proposte offensive ed essere forti difensivamente". Sul futuro: "Non ci sono da fare percentuali ma da confrontarsi e parlare. Non ho elementi dalle mie ultime dichiarazioni. Non c'è niente da aggiungere. Ci troveremo e capiremo qual è la cosa migliore".