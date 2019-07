ROMA, PAU LOPEZ: "ARRIVO IN UN CLUB STORICO"

11/07/2019

"Il mio arrivo alla Roma rappresenta un ulteriore passo avanti nella mia carriera. Credo che fosse il momento ideale per cogliere questa occasione. Penso di essere in grado di assumermi la responsabilità di difendere la porta della Roma. Sono felice di essere arrivato in un club italiano storico, che ha riposto fiducia in me. Sono contento di essere qui". Sono queste le prime parole del nuovo portiere della Roma Pau Lopez ai microfoni del canale tematico del club. "Quando un club del calibro della Roma mostra interesse nei tuoi confronti, e' quasi impossibile dire di no. Il Betis è stata una tappa importante della mia carriera, a livello professionale. Ma ritenevo che questo fosse il momento giusto per accettare questa nuova sfida - ha aggiunto il giocatore 24enne - "Il calcio italiano è sinonimo di tifosi appassionati, di tifoserie che respirano calcio, di grandi squadre che fanno s' che il campionato italiano sia un campionato di grande qualità. E ovviamente tra queste grandi squadre c'è anche la Roma. Sono felicissimo di poter vivere questa esperienza e di poter giocare in Italia".