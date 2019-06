ROMA, NZONZI NON SI PRESENTA AL RADUNO

26/06/2019

Steven Nzonzi non si è presentato al raduno della Roma, previsto ieri: niente visite mediche pre-stagionali a Villa Stuart per il centrocampista francese per il quale sarebbe in arrivo una multa. Secondo il Corriere dello Sport ci sono ragioni di mercato dietro a questo ritardo: Nzonzi sarebbe attratto dal Lione ma, riporta La Gazzetta dello Sport, in corsa ci sono anche Monaco e Marsiglia.