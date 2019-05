ROMA, FAZIO: "QUATTRO FINALI PER ANDARE IN CHAMPIONS"

04/05/2019

"La squadra è in un buon momento, mancano 4 partite e saranno 4 finali per raggiungere il nostro obiettivo". Così Federico Fazio, difensore della Roma, alla vigilia della partita con il Genoa. "Ci sono tante squadre per lo stesso posto, ma noi dobbiamo vincerle tutte. Facendo 12 punti avremo sicuramente più occasioni delle altre squadre, quindi pensiamo a noi", conclude l'argentino a Sky.