Ranking Uefa: l'Inghilterra allunga sull'Italia

12/12/2018

La doppia eliminazione di Inter e Napoli influisce inevitabilmente sul ranking Uefa, con l'Italia che dunque deve rinviare l'assalto all'Inghilterra. Il passaggio del turno di Tottenham e Liverpool permette infatti agli inglesi - che fanno l'en plein per gli ottavi di Champions - di allungare sul nostro calcio (+2,637 punti), che rimane sempre al terzo posto con 72,154. L'importante, per conservare quattro posti in Champions, è mantenere a distanza la Francia, che è quinta a 16,6 punti.