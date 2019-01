PALLONE D'ORO AFRICANO, SALAH: "PER ME UNO STIMOLO IN PIÚ"

09/01/2019

"Cerco sempre di fare del mio meglio, so che è sempre difficile essere il migliore a fine stagione. In passato giocavo con tante pressioni addosso, tutti mi dicevano che sarebbe stato ancora più complicato e che non avrei rivinto il Pallone d'Oro africano". Così Mohamed Salah, dopo avere ricevuto il riconoscimento come miglior calciatore africano del 2018. "Oggi sono ancora più felice per avere ricevuto questo trofeo, non era facile conquistarlo per il secondo anno consecutivo", aggiunge. "Per me sarà un motivo in più per lavorare con grande impegno, nel tentativo di essere ancora sul podio del migliore l'anno prossimo", ha concluso l'attaccante egiziano che milita nel Liverpool.