NAPOLI: ALBIOL TORNA AD ALLENARSI IN GRUPPO

15/04/2019

Buone notizia per il Napoli: Raul Albiol è tornato a fare parte dell'allenamento con i compagni dopo una lunga assenza per l'infortunio e la conseguente operazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Il difensore spagnolo ha giocato la sua ultima partita il 26 gennaio contro il Milan, ma già da tempo giocava sul dolore. Albiol ha eseguito tutta la prima parte della riabilitazione in una struttura specializzata a Barcellona ed è tornato a Napoli nei giorni scorsi. L'ex centrale del Real Madrid oggi ha svolto la prima parte di seduta con il gruppo e la seconda fase di allenamento personalizzato sul campo.