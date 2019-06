MONDIALI DONNE: BONANSEA CAPOCANNONIERE, I BOOKIE CI CREDONO

11/06/2019

Barbara Bonansea è la nuova eroina azzurra grazie alle due reti con cui ha messo la firma sulla vittoria in rimonta dell'Italia contro l'Australia, nella prima partita del Mondiale femminile di calcio a Valenciennes. La performance l'ha proiettata in avanti nelle scommesse sul capocannoniere del mondiale dove ha staccato di botto le due compagne di squadra (attaccanti di ruolo) Sabatino e Girelli restate a 50,00. La Bonansea, riporta Agipronews, invece è planata fino a 15,00, alle spalle delle grandi favorite: in cima al pronostico la brasiliana Cristiane, che ha steso la Giamaica con una tripletta e comanda a quota 3,00. La segue la spagnola Jennifer Hermoso (a segno due volte contro il Sudafrica), data a 7,00. A 12,00 le francesi Miedema e Le Sommer, poi la Bonansea.