MLS, ROONEY: "VOGLIO ESSRE COME I BEATLES"

20/05/2019

Come i Beatles. Questo l’obiettivo di Wayne Rooney, sbarcato negli Stati Uniti il 28 giugno 2018 per indossare la maglia del DC United. L’attaccante inglese, come riporta il Sun, ha infatti affermato di voler imprimere oltreoceano un segno analogo a quello lasciato dalla nota band di Liverpool: “Ricordo che i Beatles arrivarono negli Usa negli anni ’60: io spero di poter avere lo stesso impatto che ebbero loro”.