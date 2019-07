MILAN, CALABRIA GIÀ AL LAVORO: RIENTRO ANTICIPATO

05/07/2019

Rientro anticipato dalle vacanze per Davide Calabria. Il terzino destro del Milan ha pubblicato un video sui social nel quale ha mostrato il suo arrivo a Milanello, dove ha svolto del lavoro individuale in palestra e sul campo. I compagni lo raggiungeranno lunedì 8 per il raduno e cominceranno ad allenarsi dal giorno successivo.