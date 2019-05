LIVERPOOL, KLOPP: "FINALE, NON VEDIAMO L'ORA"

28/05/2019

"Sappiamo che per noi sarà una finale difficile, ma lo sarà anche per il Tottenham e comunque non vediamo l'ora di giocare. L'ideale sarebbe stato disputarla cinque minuti dopo aver eliminato il Barcellona. I miei volevano, e vogliono assolutamente, far parte di questa sfida e non abbiamo paura". A quattro giorni dalla sfida contro gli Spurs che assegnerà la Champions League del 2019, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, fa il punto della situazione e non si nasconde in vista della sfida del Wanda Metropolitano di sabato a Madrid. Ma, in caso di vittoria, per Klopp sarebbe l'apice della carriera? "Sicuramente - risponde il tedesco -. Finora considero il mio momento più bello da tecnico la promozione in Bundesliga con il Magonza nel 2004. Vincere la Champions mi farebbe riprovare quella sensazione". Poi sul Tottenham: "Nelle due sfide di campionato - dice Klopp - abbiamo sempre vinto noi per 2-1, nel match in casa con un po' di fortuna, e la differenza in classifica è stata consistente. Ma la partita di Madrid sarà tutta un'altra cosa, direi speciale, speriamo di affrontarla nel modo giusto". Finora Klopp le finali alla guida del Liverpool le ha perse: "Contro il Siviglia in Europa League avevamo il serbatoio senza più energie - commenta -, mentre l'anno scorso abbiamo perso Mo (Salah n.d.r.) e poi preso uno strano gol e un'altra in rovesciata. Gli errori si fanno, ma bisogna essere pronti a reagire".