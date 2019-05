LIGA, IL RAYO RETROCEDE

05/05/2019

Il Valencia supera con un netto 6-2 l'ormai retrocesso Huesca nel posticipo della 36/a giornata della Liga spagnola. Tutte nel primo tempo le reti di Wass, Rodrigo, Mina due volte, poi autogol di Etxeita e ancora Rodrigo. Di Melero e Gallar su rigore le reti dei padroni di casa. Il Valencia aggancia il Siviglia al quinto posto con 55 punti, a -3 dal Getafe nella lotta per la Champions League. Nell'altro posticipo, fondamentale vittoria del Valladolid sull'Athletic Bilbao per 1-0. Il gol di Rubio al 21'. Con questo successo, la squadra di cui è presidente Ronaldo il Fenomeno si riporta al quartultimo posto con 38 punti, uno in piu' del Girona nella lotta per la salvezza. Il successo del Valladolid condanna, invece, il Rayo Vallecano alla retrocessione con due turni di anticipo.